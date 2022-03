Lausanne - Une Suissesse de 30 ans sans travail, sans chômage ni aide sociale

Son salaire de février: solde négatif

À l’échéance de la période de protection de six mois contre le licenciement en cas de maladie-accident, l’assureur a cessé de verser des prestations à Célia. Dans la foulée, l’employeur lui a notifié un licenciement prenant effet à la fin de ce mois de mars. La maladie de Célia n’étant plus couverte, la Lausannoise a reçu en février un salaire net négatif à cause des déductions sociales obligatoires. Son avocate a saisi la justice: elle réclame une vingtaine de milliers de francs à l’employeur et à l’assurance. L’affaire sera tranchée en avril. En attendant, les portes continuent de se fermer. Le 10 mars, celle qui n’entre dans aucune case a consulté le Centre social protestant. Qui a révélé un nouveau pan de la situation inextricable dans laquelle se trouve Célia. «Etant donné que votre formation s’effectue dans une école privée, le Revenu d’insertion ne peut être octroyé qu'après accord de la Direction générale de la cohésion sociale. Et si vous cachez que vous êtes en formation dans une école privée, vous risquez de devoir rembourser l’aide reçue.»