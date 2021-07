Bougy-Villars (VD) : Une Suissesse de 75 ans recule sur une femme de 80 ans

Dimanche après-midi, une septuagénaire quittait sa place de parc en marche arrière lorsqu’elle heurte une piétonne octogénaire, qui décède sur place.

Dimanche, vers 15h40, des témoins avisaient la centrale d’engagement et de transmissions de la police cantonale vaudoise qu’un accident grave s’était produit sur un parking du site du «Signal de Bougy» à Bougy-Villars (VD). D’après les premiers éléments recueillis, la conductrice d’une voiture, une Suissesse de 75 ans, quittait sa place de parc en marche arrière lorsqu’elle perd la maîtrise de son véhicule et heurte une piétonne qui se trouvait derrière. Après ça, elle tamponne un véhicule stationné à l’opposé, qui fut projeté contre un autre, parqué en contrebas. Malgré les soins prodigués et une tentative de réanimation, la victime, âgée de 80 ans, également Suissesse, est décédée sur place. Les deux femmes étaient domiciliées dans la région lausannoise.

La procureure de service a été avisée. Elle a confié les investigations aux spécialistes des Unités de circulation de la Gendarmerie vaudoise dans le but d’établir les circonstances exactes de l’accident. Cet événement a nécessité l’intervention d’un hélicoptère de la REGA, d’une ambulance du Centre de Secours et d’Urgences (CSU) Morges-Aubonne, du SMUR, de l’équipe de soutien d’urgence (ESU), de plusieurs patrouilles de gendarmerie (Bursins et Aubonne) et des spécialistes de l’unité circulation de la gendarmerie vaudoise.