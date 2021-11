Espagne – Une «Suissesse» derrière le vol d’une fortune en grands crus

L’Atrio de Cáceres a l’une des caves les plus réputées du pays. restauranteatrio.com

Une dame «gentille et sympathique», titulaire d ’ une carte d ’ identité suisse … A ssurément pas le profil d’une voleuse professionnelle. Le personnel d’un hôtel chic de la petite ville touristique de Cáceres (ouest) n’a aucune raison de se méfier, mardi soir, quand cette voyageuse prend une chambre et réserve une table pour deux dans le très réputé restaurant de l ’ établissement. Distingué de deux étoiles au Guide Michelin, l ’ Atrio possède une des caves les plus réputées d ’ Espagne: 45 000 « bijoux», dont une bouteille de Château d ’ Yquem 1806, inscrite à la carte au prix de 350 000 euros.

Au restaurant, la Suissesse et son compagnon échangent quelques mots en anglais avec le patron, José Polo, venu saluer les convives comme de coutume. Le couple complimente le cuisinier pour la « variété de saveurs des plats». Après le repas, ils ont eu droit à une visite exclusive de la fameuse cave à vins. « Ils n ’ ont pas fait de remarque et n’ont posé aucune question», se souvient l’hôtelier.

Un petit creux

Une soirée banale. Jusqu’à 1 h 30 du matin, quand le duo réapparaît à la réception. Ils disent au veilleur de nuit qu ’ ils ont encore un petit creux. L ’ employé répond que la cuisine est hélas fermée. Mais la femme insiste. « Notre politique, c ’ est qu ’ on ne dit jamais non au client», soupire José Polo. Ainsi le veilleur va préparer une salade et un dessert.

Le lendemain, le Château d ’ Yquem 1806 a disparu, tout comme 44 autres bouteilles, dont 38 Romanée Conti, un des vins les plus chers du monde. Envolés aussi la Suissesse et son ami. Ils ont quitté l ’ hôtel à 5 h du matin, « avec plusieurs sacs», sans laisser de traces: l ’ identité de la cliente était fausse et la note avait été payée au moyen d ’ une carte prépayée anonyme. La police suppose que le vol a été réalisé en 15 minutes, dans le noir, pendant que le veilleur était occupé en cuisine. « Comme dans un film», résume le patron, qui fait l’hypothèse que le duo a agi pour le compte d’un riche commanditaire. Il se dit inconsolable de la perte d e son précieux b ordeaux bicentenaire. «Non pas que j ’ aurais jamais bu ce vin, mais la bouteille et son histoire sont important e s pour moi.»