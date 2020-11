Autriche : Une Suissesse légèrement blessée lors de l’attentat à Vienne

Le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis a souhaité mercredi un bon rétablissement à une Suissesse blessée dans l’attaque terroriste survenue en Autriche.

En même temps, M. Cassis a exprimé sa sympathie pour les proches des victimes des attentats terroristes de Vienne, de France et de Kaboul: «Le DFAE condamne avec la plus grande vigueur tous les actes de terrorisme et rappelle que le respect de la vie humaine doit être maintenu en toute situation et en toutes circonstances», poursuit le tweet.