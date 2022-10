Genève : Une Suissesse nommée à la tête de la Croix-Rouge

Alors qu’elle occupait depuis août 2018 les fonctions de sous-secrétaire générale de l’ONU ainsi que d’administratrice assistante et directrice du Bureau régional pour l’Europe et la Communauté d’États indépendants au Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Mirjana Spoljaric Egger assume la présidence du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) depuis octobre 2022.

Cette femme a auparavant passé de nombreuses années au service du corps diplomatique suisse. Elle a notamment été ambassadrice et a dirigé la Division Nations Unies et organisations internationales du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Au sein de ce département, elle a occupé divers postes à Berne et a exercé la fonction de conseillère et cheffe de l’équipe politique à la Mission permanente de la Suisse auprès des Nations Unies à New York.

Une diplomate aguerrie

Elle a été détachée de 2010 à 2012 auprès du Bureau du Commissaire général de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), en qualité de conseillère principale chargée du développement organisationnel, des réformes administratives et des relations extérieures.

Plus tôt dans sa carrière, elle a travaillé à l’ambassade de Suisse au Caire, en Égypte, et a été responsable de secteur à la Direction des affaires économiques extérieures (institutions financières internationales) du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).

Titulaire d’une maîtrise, Mme Spoljaric a étudié la philosophie, l’économie et le droit international à l'Université de Bâle et à celle de Genève. Entre 2004 et 2006, elle a enseigné la gouvernance mondiale en tant que chargée de cours à temps partiel à l'Université de Lucerne. Elle parle couramment l’allemand, l’anglais, le français et le croate. Elle est mariée et mère d’un fils et d’une fille.