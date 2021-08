Thaïlande - Une Suissesse retrouvée morte près d’une cascade à Phuket 

La Suissesse a été découverte sans vie jeudi au milieu des rochers près de la cascade d’Ao Yon, dans la région de Phuket. Selon les premières constatations de la police thaïlandaise, la quinquagénaire aurait été abusée avant d’être tuée et abandonnée sur place. C’est une habitante de la région qui a aperçu le corps de la malheureuse et a immédiatement donné l’alerte.

Recouverte d’un drap noir

Les forces de l’ordre précisent que la victime mesurait 164 cm, qu’elle était allongée face contre terre dans l’eau au milieu des rochers. Elle était recouverte d’un drap noir, alors que ses pieds flottaient à la surface. Elle portait un t-shirt rose, une veste et un collier avec une pièce d’argent. Son cadavre gisait là depuis au moins trois jours, ajoute la police locale. Qui a également mis la main sur son passeport et sa carte d’identité.

Elle partait à la plage

Un short en jeans et des sous-vêtements ont été retrouvés à proximité de la dépouille. De même que des baskets noires de marque Nike et un téléphone portable. Les enquêteurs confirment aussi que la femme était arrivée à l’aéroport de Phuket le 13 juillet. Une source de la police de l’immigration, citée par le Bangkok Post, affirme qu’elle voyageait seule et venait de Singapour. A Phuket, elle aurait séjourné dans deux hôtels différents. Mardi, un témoin dit l’avoir vue sortir du second Resort vers 14h. Elle se dirigeait vers la plage.