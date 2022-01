République dominicaine : Une Suissesse meurt en tombant dans les escaliers, son compagnon suspecté

Une femme de 65 ans, qui avait émigré en République dominicaine en 2020, a trouvé la mort mardi après une chute. Son compagnon aurait payé un tueur.

Une Suissesse âgée de 65 ans est décédée mardi en République dominicaine après avoir passé plusieurs jours aux soins intensifs. On soupçonne que son compagnon, un Dominicain, a donné l’ordre à un proche de la tuer pour hériter de sa maison. L’homme aurait payé le tueur 20’000 pesos dominicains pour accomplir ces basses besognes, soit l’équivalent de 320 francs suisses.

Ils auraient avoué

Au début, les deux femmes profitent bien de leur nouvelle vie et de leur nouvelle demeure, rapporte «20 Minuten». Très vite, la future victime a fait la connaissance d’un jeune homme et en est tombée amoureuse. «Il était gentil avec elle. Il parlait allemand et semblait très sympathique», raconte son amie. L’homme s’est ensuite installé dans la maison des deux Suissesses.