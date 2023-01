Une suite à 280’000 francs par mois pour Cristiano Ronaldo

Pas mariés, mais pas un problème

L'Arabie saoudite a des règles très strictes en matière de relations hommes-femmes: ainsi, un couple non marié ne peut pas vivre sous le même toit. Ce qui est le cas de Cristiano et Georgina Rodriguez, en couple depuis 2016. Mais ils n’ont pas à s’en soucier, a expliqué un avocat saoudien à l’agence de presse espagnole EFE: «Bien que les lois du royaume interdisent toujours la cohabitation sans contrat de mariage, les autorités ont récemment commencé à fermer les yeux et à ne plus poursuivre personne.» Ces lois restent toutefois applicables en cas de problème ou de crime.