Actualisé il y a 1h

Jeux vidéo

Une suite brutale et sans concession qui fera date

Avec «The Last Of Us Part II», le studio Naughty Dog livre une œuvre radicale sur le thème de la vengeance.

de lgb

Proposant unsuperbe mélange d’action et d’exploration dans une Amérique dévastée par une terrifiante épidémie, «The Last Of Us» est rapidement devenu un jeu culte lors de sa sortie sur la console de Sony, en 2013. Après une longue attente, le studio Naughty Dog revient avec une suite qui s’impose aisément comme la nouvelle référence du genre.

Le joueur retrouve ainsi Ellie et Joel quelques années après les événements du premier opus, tentant tant bien que mal de mener une vie normale dans une communauté du Wyoming, en dépit des gangs et des hordes d’infectés. Lors d’une sortie de routine, un drame va toutefois propulser les protagonistes du jeu dans un road trip violent et douloureux qui n’épargnera personne.

Brassant des thèmes pourtant rabâchés comme la vengeance ou la morale, «The Last Of Us Part II» parvient néanmoins à des sommets d’émotion grâce à une narration toujours juste. Le propos du jeu se trouve également renforcé par des combats d’une brutalité hallucinante, qui jouissent d’un gameplay aux petits oignons. Hormis un rythme parfois inégal, difficile de faire la fine bouche devant tant de maîtrise.