Test : Une suite parfaite qui souffle le vent de la grande aventure

«Horizon Forbidden West» se pose sans mal comme la nouvelle référence du jeu en monde ouvert sur PlayStation.

Inutile de faire durer le suspense plus longtemps: «Forbidden West» est bien la claque que tout le monde attendait. Reprenant les fondations de son prédécesseur, le nouvel open-world de Guerrilla Games s’efforce d’en gommer les défauts et d’en magnifier les qualités. Les quêtes secondaires sont enfin intéressantes, l’escalade a été améliorée, et les combats sont nerveux et tactiques grâce à de nouvelles compétences. Quant aux environnements du jeu, ils sont tout simplement à tomber par terre et font de l’exploration un bonheur de tous les instants. Seule ombre au tableau: malgré un premier patch, quelques bugs subsistent. Mais pas de quoi bouder son plaisir.