Football – Une Super League à 12 équipes et des play-off?

Après de nombreuses discussions préliminaires et une réunion consultative des clubs, la grande majorité des représentants de la Swiss Football League se prononce en faveur d'une augmentation de la Super League de 10 à 12 clubs. Cet élargissement devrait être mis en œuvre pour la saison 2023/24, avec une saison de transition en 2022/23 au cours de laquelle il n'y aurait pas de relégation directe en Challenge League. Seul un barrage entre le 10e de la Super League et le 3e de la Challenge League serait prévu.

Des play-off en troisième phase?

Après un total de 32 journées pour tous les clubs, un modèle avec des play-off est en discussion dans une troisième phase: un play-off pour le titre de champion entre le 1er et le 2e, des play-off pour les places européennes auxquels participeraient les 8 clubs entre le 3e rang du groupe supérieur et le 4e rang du groupe inférieur de Super League, et comme jusqu'à présent, un barrage entre l'avant-dernier de Super League et le 2e de Challenge League. Le club classé dernier de Super League serait directement relégué en Challenge League après 32 tours. Le concept détaillé de cette troisième phase sera détaillé dans les semaines à venir.