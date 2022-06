Astronomie: Une «super Lune des fraises» à admirer cette nuit

Ce mardi, l’astre sera au plus proche de la Terre et il apparaîtra plus gros de 14 % mais aussi plus brillant de 30% qu’à l’accoutumée. La position de la Lune par rapport à la planète bleue sera en effet à une distance de 357’658 kilomètres, soit l’une des plus courtes. On dit alors que la Lune a atteint son périgée, c’est-à-dire son point d’orbite le plus proche de la Terre. C’est ce phénomène, appelé «super Lune», que les astronomes préfèrent qualifier de «périgée-syzygie».