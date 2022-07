Astronomie : Une «Super Lune du tonnerre» pour cette nuit

L’événement se déroulera dans la nuit de mercredi 13 juillet à jeudi 14 juillet. Il s’agira de l’une des plus grosses pleines lunes observables depuis 70 ans.

Une Super Lune observée depuis Buenos Aires en 2019. AFP

Un spectacle rare et étonnant sera observable durant la nuit de mercredi 13 juillet à jeudi 14 juillet: une «Super Lune». Et d’après Le Monde, il s’agira de l’une des plus grosses pleines lunes observables depuis 1948. Cependant, pour pouvoir profiter pleinement du phénomène, il faudra se coucher tard: la Lune sera visible à partir de 20h37, heure suisse et jusqu’à environ 4h30 jeudi 14 juillet, d’après Alarme Météo. La Super Lune sera observable à l’œil nu, si la météo se montre clémente. Pour en profiter pleinement, il est conseillé de s’éloigner des grandes villes et de s’équiper de jumelles ou d’un télescope.

Lorsque la Lune sera au point de l’orbite le plus proche de la Terre, appelé «périgée», elle ne sera qu’à 356’509 kilomètres de notre planète. Le satellite sera alors 14% plus grand et 30% plus brillant que lorsqu’il se trouve à l’apogée, c’est-à-dire au point de l’orbite le plus éloigné de la Terre.

Schéma explicatif AFP

Le terme «Super Lune» L’expression «Super Lune» est un abus de langage inventé par l’astrologue américain Richard Nolle en 1979 pour désigner le moment où le passage au périgée de la Lune coïncide avec la pleine lune. S’il n’a rien de scientifique, le terme est régulièrement utilisé dans le langage courant afin de permettre de distinguer les pleines lunes moyennes des pleines lunes au périgée. Les scientifiques, eux, préfèrent qualifier le phénomène de «périgée-syzygie».

Les noms des pleines lunes

Chaque Super Lune porte un nom différent, comme l’explique CNN. En juin 2022, nous avions pu observer une Super Lune des fraises. Celle de mercredi 13 juillet a plusieurs dénominations: Super Lune du «tonnerre», «du cerf» ou aussi «des céréales». Les noms proviennent souvent de traductions des noms donnés par les Amérindiens. Ainsi, la Super Lune des fraises portait ce nom car elle coïncidait avec la saison des fraises. On parle alors de Super Lune du tonnerre car le mois de juillet voit se produire de nombreux orages en Amérique du Nord. Mais elle est aussi appelée «Lune du cerf» («Full Buck Moon») en référence au fait qu’à l’apogée de l’été, les bois des cerfs mâles ont fini de croître. Enfin, on peut aussi parler de «Lune des céréales» (ou du foin) car il s’agit de la période où les agriculteurs récoltent les premières graines ou coupent et sèchent le foin en préparation à l’hiver.

La Super Lune des fraises de juin 2022.