Football en Angleterre : Une superbe frappe de Granit Xhaka coule Manchester United

En battant ManU 3-1, Arsenal a remporté un succès important dans l’optique d’un billet pour la Champions League. Le but du capitaine de la Nati a fait un bien fou aux Gunners.

Départ canon des Gunners

Les Red Devils – qui savent depuis jeudi que le Néerlandais Erik Ten Hag sera leur manager la saison prochaine –, ont bien réagi, avec quatre occasions franches dans les vingt minutes suivantes. Cristiano Ronaldo a été à l’origine de trois de ces quatre opportunités offertes à Anthony Elanga (6e et 15e) et Diogo Dalot (24e). «CR7» a entre-temps été chaleureusement applaudi par le public de l’Emirates Stadium, quelques jours après la mort de son bébé.

Un but d’Edward Nketiah a ainsi été accordé par l’arbitre, puis annulé par l’assistance vidéo pour hors-jeu. La VAR a ensuite constaté qu’une faute avait été commise dans la surface avant le hors-jeu, et a accordé un pénalty... qui annulait de ce fait le but marqué deux secondes après la faute. Un pénalty que Saka a heureusement transformé (32e, 1-0).

CR7 relance ManU

Ronaldo a profité de la déconcentration des Gunners deux minutes plus tard, sur un centre de Matic (34e, 2-1), pour marquer son centième but en Premier League.

Avec six points de retard sur la quatrième place et un match joué en plus, les joueurs de Ralf Rangnick n’ont quasiment plus aucune chance de refaire leur retard d’ici la fin de la saison.