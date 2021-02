Une routière soutenue par les Allemands

Les fruits de cette évolution et des courses devaient désormais être récoltés grâce au succès commercial d’une routière. En 1997, l’Ascari FGT a été lancé en tant que supercar pour la route. Le moteur course a été remplacé par un V8 de chez BMW. Alors que les premiers exemplaires devaient encore se contenter d’un moteur 4,0 litres et d’une transmission à cinq vitesses, il n’aura pas fallu attendre longtemps avant que suivent un V8 4,4 litres de 350 ch et une boîte six vitesses.

Plus exclusive que les montres suisses

Afin de mieux faire la distinction entre les versions route et la version course, on a baptisé la voiture de sport Ascari Ecosse et on a continué d’y apporter des améliorations. Le châssis numéro 15 a été présenté à l’occasion du London Motorshow. Grâce à un réglage de précision aérodynamique, le coefficient de traînée a pu être amené à 0,31. Sous le capot se trouvait disposait désormais un moteur BMW 4,7 litres, capable de développer une puissance de 400 ch, grâce à Hartge. De quoi dépasser les 300 km/h. Un an plus tard, il était déjà question d’un moteur cinq litres. Il était désormais possible de choisir de changer les vitesses de manière séquentielle. Le passage de 0 à 96 km/h se faisait en 4,1 secondes. Il fallait compter au minimum 200’000 francs pour la sportive à moteur central. Jusqu’en 1999, moins de 20 véhicules ont été construits. Les successeurs étaient encore plus rapides, mais surtout plus beaux.