Eberhard Schulz n’était pas un théoricien, mais avait plutôt le sens de la pratique. C’est peut-être aussi la raison pour laquelle il a arrêté ses études de mécanique. Pendant son temps libre, il a construit sa première voiture de sport, l’Erator GT, inspirée sur le plan visuel de la Ford GT40, mais avec une technologie nettement plus sage. C’est avec cette voiture qu’il a postulé chez Mercedes-Benz et chez Porsche en 1971. Elle lui a effectivement permis de décrocher un entretien avec les dirigeants des deux entreprises et Porsche s’est montré satisfait de sa référence sous forme de voiture de sport autoconstruite et a embauché le passionné de voitures, alors âgé de 31 ans.