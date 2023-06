Ancien footballeur: Une supercar signée par la superstar David Beckham

Inspirées par ses propres tenues vestimentaires

Pour créer ses bolides, une supercar MC20 et un SUV Grecale, David Beckham s’est, d’une part, inspiré du design classique de Maserati et, d’autre part, de ses propres tenues de Savile Row, la célèbre rue londonnienne abritant de nombreux tailleurs traditionnels.

Le SUV Grecale créé par l’ancien champion de football, en revanche, est un peu plus abordable. La peinture de carrosserie vert foncé et l’intérieur dans les tons marron chaud sont un hommage à la Maserati Quattroporte Royale de 1986.

Des modèles disponibles à la vente

Le programme de personnalisation de Maserati n’est pas exclusivement réservé aux personnalités à l’instar de David Beckham, mais à l’ensemble de sa clientèle, pour peu que cette dernière dispose du budget nécessaire. Outre la collection Fuoriserie David Beckham Essentials, des modèles préconfigurés de la collection Fuoriserie Corse, inspirée de la glorieuse tradition de course automobile de Maserati, et de la collection Fuoriserie Futura, dédiée aux amateurs de technologie et de nouveaux matériaux, sont également disponibles. Les deux configurations de la Fuoriserie David Beckham Essentials (la supercar MC20 et le SUV Grecale) sont dès à présent disponibles sur commande.