Football

Une supportrice porte malheur à son propre club

Sûre d’elle, une internaute avait assuré que Nottingham Forest ne s’écroulerait pas lors de la dernière journée de Championship. Évidemment, c’est tout le contraire qui s’est passé.

Si Leeds goûte enfin au bonheur, un autre club historique d’Angleterre et en difficulté depuis plusieurs décennies ne s’en sort toujours pas. Il s’agit de Nottingham Forest, qui n’a plus connu la Premier League depuis 21 ans. Les Reds nourrissaient des espoirs en cette fin de saison, mais ont vécu un traumatisme qui pourrait laisser des traces.

À l’orée de la dernière journée de Championship (D2 anglaise), le club champion d’Europe en 1979 et 1980 occupait la sixième place, dernier strapontin pour les play-off de promotion. Avec 70 points, il comptait 3 longueurs d’avance sur son poursuivant, Swansea, avec une différence de buts très favorable (+11 contre +6). Par conséquent, seul un scénario catastrophe pouvait priver Forest des play-off. Une éventualité très vite balayée par une certaine Hannah. «Les gens craignent vraiment que nous allons laisser échapper une différence de 6 buts en un match? Même moi je ne m’inquiète pas et c’est bon signe. Croyez-moi», a tweeté cette supportrice.

Quelques heures plus tard, l’équipe entraînée par Sabri Lamouchi s’inclinait 4-1 face à Stoke City pendant que Swansea l’emportait sur le même score devant Reading. Résultat: les Gallois ont chipé la sixième place pour une différence de buts supérieure… d’une seule unité. Et Forest n’a plus que les yeux pour pleurer.