Brésil : Une suspecte affaire d’achat de vaccin éclabousse Bolsonaro

Une facture à 45 millions de dollars d’un vaccin jamais livré suscite une controverse jamais égalée au Brésil où un député, très ému, a dû témoigner et s’est dit «persécuté».

Cette commission a été mise en place il y a deux mois par le Sénat pour enquêter sur la gestion par le gouvernement de la pandémie qui a déjà fait plus de 500’000 morts au Brésil.

Aucun vaccin n’avait été livré et le Covaxin n’avait pas reçu l’homologation des autorités sanitaires.

Société-écran

De plus, le contrat (d’un montant total de 300 millions de dollars) ne mentionnait nulle part Madison Biotech, la firme singapourienne qui avait envoyé la facture et semblait être une société-écran.

Une transaction d’autant plus étonnante que le président d’extrême droite avait par le passé rejeté des offres de vaccins moins chers et plus efficaces.