Coupe du monde : Une syndicaliste trouve les critiques contre le Qatar trop sévères

Ancienne syndicaliste d’Unia à Bâle et déléguée auprès du syndicat international des travailleurs du bâtiment et du bois, Rita Schiavi se montre mesurée face aux critiques.

Rita Schiavi lors d’un débat sur la Coupe du monde au Qatar. Madeleine Schoder

S’il est une personne qui connaît le dossier des chantiers de construction des stades au Qatar pour la Coupe du monde qui débute dans deux semaines, c’est bien Rita Schiavi. Cette syndicaliste les a inspectés à plusieurs reprises ces dernières années en tant que représentante suisse au sein du syndicat international des travailleurs du bâtiment et du bois. Cette femme de 67 ans a lutté toute sa vie pour les droits des travailleurs. Après des études de sociologie, elle a commencé son parcours de syndicaliste, qui l’a menée jusqu’à la direction du syndicat Unia. Elle a également siégé au Grand Conseil du canton de Bâle-Ville pour les Organisations progressistes de Suisse (POCH), puis pour l’alliance de gauche Basta. Retraitée depuis 2017, elle poursuit un mandat sur le plan international.

Dans une interview parue mardi dans les quotidiens de CH Media, elle trouve «qu’il y a beaucoup d’idées fausses sur le Qatar». Lors de ses sept visites, elle a constaté une évolution des conditions de travail. «Il y a eu de nombreuses réformes du droit du travail.» Et de citer comme exemple les pauses chaleur, l’introduction d’un salaire minimum et l’abolition du système de kafala, un mécanisme liant les ouvriers à leur employeur, voire les empêchant de quitter le pays. Son point de vue est à contre-courant de ce qu’on entend et lit depuis des mois.

Les chiffres des morts à relativiser

Quant aux morts (6500 en dix ans selon «The Guardian»), Rita Schiavi ne les conteste pas mais explique le mode de calcul. «Ces 6500 comprennent tous les décès, y compris les accidents de la route, les maladies, les crises cardiaques», indique la sexagénaire, qui ajoute: «Sur dix ans, cela donne 650 morts par an, pour une population de 1,4 million de travailleurs migrants. J’ai regardé combien de décès il y avait en Suisse chez les moins de 65 ans dans les mêmes proportions. Le chiffre est deux fois plus élevé! Le seul chiffre certain est celui des morts sur les chantiers des stades de la Coupe du monde: trois depuis l’année 2016.»

Des préjugés

«Je me suis rendue sur place et j’ai vu à quoi ressemblaient les chantiers de la Coupe du monde et les hébergements. J’ai également parlé avec de nombreux ouvriers. Il y a beaucoup d’idées fausses en Occident, il s’agit en partie aussi de préjugés envers le monde arabo-musulman. Moi aussi, je m’attendais à autre chose avant de me rendre pour la première fois dans ce pays. On peut s’y déplacer librement, on n’est pas obligée de porter le foulard. Cela vaut aussi pour les travailleurs immigrés», commente Rita Schiavi.

Pas de culpabilité à suivre les compétitions

Quand on lui demande si on a le droit de regarder les matches, elle répond: «Oui, je pense qu’on a le droit. De mon point de vue, il y aurait eu davantage de raisons de ne pas regarder la Coupe du monde 2018 en Russie. Et de manière générale, je pense que l’on devrait plutôt remettre en question la FIFA que le Qatar. Après tout, c’est elle qui attribue les tournois et alimente depuis des années la tendance au gigantisme.»

