Une table de grand restaurant dressée dans un verger

La nature comme décor et l’envie de faire vivre une expérience culinaire authentique, telle est l’idée qui a germé dans la tête de Marina Baer, 30 ans. Sa boîte d’événementiel Mise en Alpes propose Immersion, une série de tables éphémères entre la campagne genevoise et la campagne vaudoise. Amoureux de l’environnement, des produits locaux et de la convivialité viendront partager un lunch ou un dîner dans un cadre atypique.