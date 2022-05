Santé: Une tablette tactile géante pour motiver les enfants à bouger

1 / 7 Un mètre de large, inclinable et réglable en hauteur. Bram Tack Bram Tack Bram Tack

La technologie numérique se met au service des médecins genevois. Depuis septembre dernier, un écran tactile a fait son entrée aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). «On a tout de suite flashé dessus. Quand on l’a vu, on s’est dit: il nous le faut», racontent Sophie Louis et Maelenn Häring, ergothérapeutes aux HUG. Conçu pour les enfants souffrant de paralysie cérébrale, une pathologie qui se caractérise par des troubles du mouvement et de la posture, l’outil offre des résultats stupéfiants, selon les praticiens.

Mieux qu’une thérapie classique

Développée en Belgique, la tablette nommée Reatouch propose des jeux pour améliorer les fonctions motrices des deux mains: taper avec un marteau sur une marmotte, jouer à la dînette ou simuler une séance d’escalade. «Tout est possible. On peut prendre n’importe quel objet et le coller sur la table», se réjouit Maelenn Häring.

À l’heure actuelle, une trentaine de jeunes entre 5 et 18 ans bénéficient d’une séance hebdomadaire avec la tablette. Pour les deux spécialistes, la vraie plus-value de cet appareil «dans l’air du temps, c’est la motivation qu’il apporte aux jeunes. Ils restent concentrés plus longtemps et utilisent leurs deux mains spontanément, sans avoir l’impression de travailler.» Résultat: avec plus de 1000 mouvements par séance, le dispositif génère 15 à 20 fois plus d’activités qu’une thérapie classique. Pris dans le jeu, les patients font appel à des gestes jusque-là peu exploités.

Des enfants tout sourire

Dès son arrivée, l’écran interactif a conquis les enfants. «Ils ont des étoiles dans les yeux et attendent avec impatience les séances. Certains ont même passé commande auprès du Père Noël pour l’avoir à la maison», sourit Sophie Louis, qui rappelle toutefois que «ce n’est pas juste un iPad géant, c’est un vrai outil thérapeutique».

Une approche personnalisée

«La beauté du digital, c’est sa capacité à se rapprocher le plus possible des besoins du patient en offrant une approche personnalisée», se réjouit Helena Bornet Dit Vorgeat, responsable du Centre d’innovation des HUG. «Avant, on avait parfois de la peine à trouver des activités pour les patients qui ont d’importantes difficultés. Avec la table, ça n’arrive jamais. Elle est accessible à quasi tous les jeunes», confirme Maelenn Häring.

Autre avantage non négligeable du dispositif: «un gain d’espace et de rangement considérable. On a accès à trente jeux dans un seul outil», conclut Helena Bornet Dit Vorgeat.

Du digital au CHUV aussi À Lausanne, le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) propose également une «solution innovante en neuro-réhabilitation aiguë. Le patient est face à un grand écran et participe à des jeux vidéo thérapeutiques. Des caméras captent ses mouvements pour les reproduire en temps réel. Ce type de rééducation connaît beaucoup de succès», détaille François Bastardot, médecin responsable du système d’information clinique au CHUV. Ces séances s’adressent notamment aux personnes victimes d’un accident vasculaire ou d’un accident de la route.