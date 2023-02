Médicaments : Une task force a été créée pour lutter contre la pénurie

Les autorités sont de plus en plus inquiètes des diverses pénuries qui touchent certains médicaments. Elles songent à des mesures.

Fini la task force Covid, place à la task force pénurie de médicaments. L’office de la Confédération appelé Approvisionnement économique du pays (AEP) a annoncé mercredi avoir créé une task force «chargée de gérer les perturbations touchant l'approvisionnement en médicaments». Elle doit trouver des mesures rapides pour répondre à des situations de pénuries ponctuelles. «Ces mesures portent sur des perturbations isolées et peuvent au mieux détendre la situation temporairement», écrit l’AEP.

«La situation de l'approvisionnement en médicaments se dégrade continuellement depuis plusieurs années», constate l’office, qui rappelle que ce ne sont plus que les hôpitaux qui sont confrontés à des manques, mais aussi les pharmacies et cabinets médicaux. L’AEP fait aussi état des difficultés à se procurer des substituts et se montre un peu fataliste.