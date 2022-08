Suisse: Une «task force» pour geler les avoirs russes «dans les plus brefs délais»

En mai dernier, l’ONG Public Eye avait passé au crible 32 milliardaires proches de Poutine et du Kremlin. Selon ses calculs, leurs fortunes cumulées atteindraient la somme colossale de 293 milliards de francs, soit près de 100 milliards de plus que la somme estimée par les banques suisses.

Public Eye réclamait ainsi que la Confédération et les Cantons créent une task force afin d’identifier les valeurs patrimoniales des oligarques sanctionnés et de collaborer avec des partenaires internationaux.