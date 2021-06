Airbnb : Une task force secrète pour gérer les crises en toute discrétion

Une enquête choc révèle que la plateforme de location dispose d’une task force secrète afin de régler les situations problématiques à coups de millions de dollars.

Airbnb dépense environ 50 millions de dollars par an pour régler divers incidents en toute discrétion. AFP

Une enquête choc, réalisée par «Bloomberg» mardi, révèle l’existence d’une task force secrète au sein du site de location de biens Airbnb. Cette dernière, connue sous le nom de «boîte noire» a pour fonction de régler les situations les plus problématiques que peuvent vivre les hôtes ou les locataires dans les logements proposés par le site, comme des cas de viols ou d’assassinats. Comme nous l’apprend «20 Minuten», la plateforme dépense ainsi environ 50 millions de dollars par an pour régler divers incidents en toute discrétion. L’enquête de Bloomberg se base sur le témoignage de huit anciens membres de l’équipe de sécurité et de 45 employés ou ex-employés d’Airbnb.

Cacher les taches de sang et les impacts de balles

La «boîte noire» est composée d’une centaine d’agents répartis entre plusieurs grandes villes du monde: New York, Dublin, Montréal, Singapour et d’autres. Certains d’entre eux sont des anciens membres de la CIA. La société a notamment engagé des experts de haut niveau en matière de gestion de crises. Parmi eux, Nick Shapiro, ancien conseiller du Conseil de sécurité de Barack Obama et membre de la CIA. Ces experts sont autorisés à dépenser autant d’argent que nécessaire pour régler les situations complexes.

Leur travail consiste par exemple à embaucher des entreprises de construction pour réparer des impacts de balles dans les murs des logements, ou engager des spécialistes pour enlever des taches de sang sur les sols et les murs. Ils sont également chargés de soutenir les hôtes qui découvrent des cadavres chez eux. Ils prennent en charge l’hébergement, les vols et les thérapies des clients traumatisés. Dans les cas de viols, ils offrent le test pour les maladies sexuellement transmissibles.

Payer les victimes pour les faire taire

Certaines histoires relatées par les anciens membres de cette force spéciale font froid dans le dos. Parmi celles-ci, le récit d’une australienne qui revenait à son appartement loué de New York après une fête. Menacée au couteau et violée, il s’est avéré que l’homme, caché dans la salle de bain, avait un double des clés du logement. L’affaire a été réglée après versement d’une compensation de 7 millions de dollars à l’égard de la victime, sous condition que cette dernière ne poursuive pas son agresseur en justice ni ne relaye son histoire aux médias. D’après Benjamin Brait, porte-parole d’Airbnb, il n’était cependant pas interdit à la victime d’en parler et le seul but de la task force était d’apporter son soutien à la victime après sa terrible attaque.

Cinq morts après une fête dans un appartement Airbnb

Plusieurs incidents mortels se sont produits entre 2018 et 2019 dans des logements loués par l’intermédiaire de l’agence. Ainsi, en mai 2019, six brésiliens ont trouvé la mort, dont deux enfants. Ils sont décédés des suites d’un empoisonnement au monoxyde de carbone dans le logement qu’ils avaient loué. Un membre de la famille avait appelé la compagnie avant leur mort pour signaler un problème mais l’agence avait retardé l’appel arguant que personne au sein du call center ne parlait portugais.

Dans une villa près de San Francisco une fusillade a fait cinq morts parmi les 100 invités. Les familles des victimes ont accusé Airbnb de n’avoir rien fait, affirmant qu’il y avait déjà eu plusieurs incidents graves de violence dans cette maison. Les négociations en vue d’un règlement extrajudiciaire à cette affaire se poursuivent encore aujourd’hui.

150 millions de dollars pour la sécurité

En décembre dernier, Airbnb a annoncé des dépenses supplémentaires de 150 millions de dollars pour la sécurité. Une hotline a également été mise en place aux États-Unis pour permettre aux locataires d'avoir un accès immédiat à un agent de sécurité. Les utilisateurs de moins de 25 ans qui n'ont pas d'avis positifs sur le site ne pourront pas réserver de logement Airbnb dans la région où ils vivent.