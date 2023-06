Genève: Une taxe temporaire sur les très riches soumise au vote

Dispositif imaginé en plein Covid

Les recettes explosent mais l’Etat «a de la peine à tourner»

La pandémie est aujourd’hui passée et les finances cantonales sont florissantes: en 2022, Genève a enregistré un excédent de 1,7 milliard de francs. Cet impôt demeure néanmoins parfaitement pertinent, défendent ses tenants. «Il repose sur un principe de solidarité qui se justifie en tout temps», considère Delphine Klopfenstein Broggini, la présidente des Verts. Et il se justifie d’autant plus que «les écarts se creusent entre les plus riches et les autres.» Le député PS Sylvain Thévoz, lui, affirme que le Canton a bien besoin de davantage de ressources, «parce que l’excédent de 2022 est en partie conjoncturel, provient du trading et de l’horlogerie», et peut donc disparaître du jour au lendemain. «Or, structurellement, l’Etat a de la peine à tourner: précarité alimentaire, protection des mineurs, hôpital, etc.: la liste des besoins est longue.»