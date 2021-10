FORD CAPRI 2000 GT – Une technologie fiable et une carrosserie de coupé attrayante

Au milieu des années 1960, Ford voulait répéter en Europe le succès qu’avait connu la Ford Mustang aux États-Unis et y proposer également un petit coupé sportif pouvant être personnalisé au gré des envies des clients. Pour éviter les doubles développements, les divisions britannique et allemande devaient collaborer sur le projet «Colt», même si la voiture était construite principalement en Angleterre sur base de la Ford Corsair.

La production du modèle de série a commencé en novembre 1968 dans l'usine de Halewood, en Angleterre. Les sites de production allemands de Sarrelouis et Cologne et de Genk en Belgique lui ont emboîté le pas en décembre. Dévoilée pour la première fois au grand public en janvier 1969 à l’occasion du Salon de l’automobile de Bruxelles, la Ford Capri a été très favorablement accueillie par la presse et le public. L’élégant coupé était exposé chez les concessionnaires dès le mois de février. Même si la Capri était officiellement un modèle germano-anglais, les deux filiales européennes de Ford ont tracé leur propre chemin en ce qui concerne la motorisation. Sur le continent, la Capri était entraînée par des moteurs en V Taunus. En version quatre cylindres sur les 1300, 1500 et 1700 GT et en version six cylindres sur les 2000 GT et 2300 GT, le coupé couvrait une gamme de puissances de 50 à 108 ch. La 2600 GT de 125 ch a suivi un peu plus tard.

X, L, XL, XLR et GT

En Angleterre, en revanche , la Capri était essentiellement équipée de moteurs anglais. Le quatre cylindres Kent de 1300 cm³ provenait de l'Escort, le 1600 cm³ de la Cortina. Le V4 Essex de deux litres était celui de la Corsair. Cependant, le modèle haut de gamme était, là encore, le V6 de Cologne de deux litres et 90 ch. Du moins jusqu'à l'apparition de la Capri 3000 GT de 140 ch, équipée du V6 Essex de trois litres de la Ford Zodiac, en septembre 1969.

Une Ford Capri 2000 GT XLR de 1971 dans la couleur d’origine «jaune maïs» avec toit en vinyle en option. Bruno von Rotz L’équipement était largement personnalisable. Seuls les six cylindres avaient un double échappement. Bruno von Rotz Les dimensions étaient classiques pour une voiture de sport, avec un long capot, un arrière court et un conducteur en position centrale, à équidistance entre les deux essieux. Bruno von Rotz

Outre la variété de moteurs, les différentes lignes d'équipement permettaient également de configurer la Capri selon ses propres souhaits. Les X, L, XL, XLR et GT se distinguaient tant par l'étendue de l'équipement de série que par l'orientation entre sport et confort. Bien entendu, il était également possible d’ajouter des composants d’un niveau d’équipement supérieur à un niveau inférieur.

Pour l’année 1973, la Capri est apparue en septembre 1972 sous une forme légèrement retravaillée. Les changements les plus évidents étaient les feux arrière nettement plus grands, désormais en deux parties et en position horizontale, ainsi que les phares rectangulaires plus grands à l'avant, entraînant la migration des clignotants vers le pare-chocs. Bien que quelque peu dépouillée de son élégance originelle, 1973 aura sans conteste été l’année de gloire de la Capri, avec 233’000 exemplaires écoulés. Au total, un bon million de coupés de la première série sont sortis d’usine jusqu’en décembre 1973, avant que la Capri II, plus lisse, ne vienne prendre la relève en février 1974.

Des pneus de 205 qui adhèrent au bitume