Paris Hilton : Une télé-réalité sur les coulisses de son mariage de folie

La célèbre héritière fera l'objet d'une nouvelle émission de 13 épisodes. Selon NBC, elle y montrera les préparatifs de son mariage.

Paris Hilton reviendra à la télé-réalité pour documenter les préparatifs de mariage avec son fiancé Carter Reum. La riche héritière apparaîtra dans la série de 13 épisodes Paris In Love, qui sera diffusée sur le nouveau service de streaming de NBC Peacock.

La série offrira aux fans un aperçu des préparatifs de ses luxueuses noces, du choix de la robe à celui de la salle de réception, tout en les emmenant dans une course folle pour l’organisation d’un incroyable enterrement de vie de jeune fille. Les caméras seront également présentes le grand jour, selon NBC.

La star américaine, qui a célébré son 40e anniversaire en février et a profité de l'occasion pour annoncer ses fiançailles, est devenue l'une des plus grandes stars de la réalité des années 2000, consolidant sa renommée d'héritière rebelle en jouant dans The Simple Life avec sa meilleure amie de l'époque, Nicole Richie.