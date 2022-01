CES 2022 : Une télécommande qui se recharge grâce au wi-fi

Deux jours avant l’ouverture du salon de Las Vegas, Samsung a dévoilé une nouvelle version de son accessoire Eco Remote qui intégrait déjà un panneau photovoltaïque.

La nouvelle version se recharge aussi via la lumière.

Samsung est bien décidé à mettre au rebut les piles jetables servant à alimenter ses accessoires. À l’occasion du CES 2022, qui ouvre ses portes ce mercredi à Las Vegas, la firme sud-coréenne a dévoilé lundi une nouvelle version de sa télécommande Eco Remote. Une première version de l’accessoire distribuée en 2021 avec les téléviseurs de la marque intégrait déjà un panneau photovoltaïque pour une recharge solaire ou via les éclairages intérieurs. La nouvelle déclinaison, qui doit accompagner les téléviseurs de cette année, vient de s’équiper d’une technologie originale. Elle permet à l’appareil à basse consommation de récolter les ondes radio émises par les routeurs domestiques afin de convertir le wi-fi en énergie pour recharger sa batterie. À noter que la télécommande peut aussi être rechargée via un port USB-C, rapporte The Verge.