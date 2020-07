États-Unis

Une téléréalité autour des «Sims»

Une chaîne américaine diffusera un programme avec des candidats dont le but sera d’être désigné joueur le plus créatif.

Mélanger jeu vidéo et téléréalité: l’idée peut paraître saugrenue. Pas pour la directrice générale de la franchise des «Sims». «La communauté et la manière dont les joueurs se connectent les uns aux autres pour fêter, partager, collaborer et montrer de quoi ils sont capable ou raconter leurs histoires a toujours été spécial. Ce que nous faisons avec ce programme est une évolution intéressant de cette spécificité. C’est le même ADN, la même motivation», a déclaré Lyndsay Pearson.