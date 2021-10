Une téléréalité pour dénicher la star du Charlotte FC

États-Unis : Une téléréalité pour dénicher la future star du Charlotte FC

MGM Television développe une émission destinée à trouver un nouveau membre pour l’équipe de foot américaine.

Le futur joueur du Charlotte FC sera choisi dans «Welcome to the Team».

Le Charlotte FC s’est associé à MGM Television pour développer une émission intitulée «Welcome to the Team» («Bienvenue dans l’équipe»), dans laquelle des joueurs du monde entier seront en compétition pour décrocher une place au sein de l’équipe de Charlotte.

Concrètement, les téléspectateurs auront accès à des images montrant les candidats dans leur vie quotidienne et leurs entraînements durant lesquels ils seront jugés par un panel composé du directeur sportif du club, de son président, d’anciens joueurs et d’amateurs de foot. Les moins bien notés seront éliminés du programme au fur et à mesure. Et comme le dit Denis Brogniart dans «Koh-Lanta»: «À la fin, il n’en restera qu’un!»