Valais - «Une telle indemnité était tout simplement impossible»

En février 2011, l’employé d’un shop Swisscom a été muté de Sion à Martigny (VS), son poste disparaissant. L’homme a alors bénéficié d’un plan social et s’est vu allouer un montant unique de 2500 francs, pour compenser l’augmentation de ses frais de déplacement entre son domicile et son nouveau lieu de travail. Un bug informatique lui a permis de toucher deux fois cette somme en février 2011, puis 2500 francs mensuellement, jusqu’en septembre 2017, moment où la société s’est rendu compte de son erreur et l’a licencié, l’homme refusant de rembourser.