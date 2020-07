Annexion de la Cisjordanie

«Une telle mesure constituerait un obstacle à la paix globale et juste»

Les ministres des Affaires étrangères de la France, de l'Allemagne, de l'Egypte et de la Jordanie ont exhorté mardi Israël à abandonner ses projets d'annexion.

«Nous sommes d'accord sur le fait que toute annexion des territoires palestiniens occupés en 1967 serait une violation du droit international et mettrait en péril les fondements du processus de paix», ont déclaré les ministres à l'issue d'une vidéoconférence conjointe.

Cette annexion est prévue par le plan américain pour le Moyen-Orient dévoilé par le président Donald Trump en janvier et rejeté en bloc par les Palestiniens.

Jusqu'à présent, aucune annonce officielle n'a été effectuée par Israël, qui a indiqué seulement que les discussions se poursuivaient avec les responsables américains et les chefs de la sécurité israélienne.

Obstacle à la paix

«Une telle mesure aurait de graves conséquences pour la sécurité et la stabilité de la région, et constituerait un obstacle majeur aux efforts visant à réaliser une paix globale et juste», ont-il ajouté.