États-Unis Une température de 54,5 °C enregistrée dans la vallée de la Mort

Le mercure a atteint 54,5 degrés dimanche après-midi dans la célèbre vallée de la Mort, en Californie. C’est l’une des températures les plus élevées jamais enregistrées sur terre voire un record, selon le «Washington Post».

Un record qui reste à certifier

La vallée de la Mort est l’endroit le plus bas, le plus chaud et le plus sec des États-Unis. La station de Furnace Creek, où la température est mesurée, se trouve à environ 58 mètres en dessous du niveau de la mer. C’est déjà dans la vallée de la Mort que la température la plus élevée jamais enregistrée sur terre avait été mesurée, le 10 juillet 1913. Il y avait alors fait 56,7 degrés. Viennent ensuite les 55 degrés relevés à Kebili, en Tunisie, en juillet 1931. Toutefois, la fiabilité de ces anciennes mesures est aujourd’hui remise en question. Le record du monde de chaleur de 57,8 degrés, enregistré en 1922 en Libye, avait ainsi été invalidé en 2012.