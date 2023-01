Météo : La Suisse a été balayée par des vents violents

Des rafales de plus de 100 km/h ont été mesurées. Les plus fortes ont été enregistrées au Chasseral (BE) avec une pointe à 123 km/h. L’hiver va s’installer quelques jours dès ce dimanche.

La neige pourrait tomber bas ces prochains jours. ChTalos

Une tempête hivernale a atteint la Suisse. Elle s’est manifestée avec force la nuit de samedi à dimanche avec des vents violents qui ont balayé tout le pays. Des rafales à 123 km/h ont ainsi été mesurées sur le Chasseral et à 118 km/h sur le Säntis, en Suisse orientale. Il a aussi soufflé très fort sur le Jura avec des pointes à 96 km/h à Delémont et Mervelier. Le Plateau n’a pas été épargné non plus.

La nuit a été très douce en raison du foehn. Ainsi dans la vallée du Rhin, dans le canton de St-Gall, les températures sont montées à 12,9 °C, le record. Dans la région bâloise, il a fait également plus de 12 °C, selon MeteoNews.

Mais l’hiver fera son retour en force ces prochains jours. Après les vents de la nuit, un front froid va toucher la Suisse ce dimanche. La neige tombera d’abord à partir de 1800 mètres, puis la limite s’abaissera à 800, voire 600 mètres en soirée. Les vents resteront tempétueux en particulier sur l’Arc jurassien et le Jura, mais aussi dans les Préalpes fribourgeoises et l’Oberland.

Dès lundi, la limite des chutes de neige s’abaissera entre 500 et 700 mètres sous l’effet d’un fort vent de sud-ouest et les précipitations seront généralisées. Seuls les Grisons devraient rester au sec toute la journée. Mardi, il y aura quelques averses de neige, surtout dans l’ouest et le sud de la Suisse, alors que dans les autres régions, le temps restera encore sec pendant la journée.

Flocons en plaine mercredi

Mercredi, la neige pourrait faire son apparition jusqu’en plaine grâce à l’arrivée d’un air plus frais. Mais comme les sols en plaine ne sont pas froids et que les précipitations ne seront pas très abondantes, le manteau neigeux ne devrait pas dépasser quelques centimètres et les flocons ne tiendront pas longtemps.

En revanche, en montagne, les stations, qui souffrent du manque de neige, pourraient retrouver le sourire. Car au-dessus de 1800 à 2000 mètres, les spécialistes s’attendent à quelque 50 cm de poudreuse, notamment en Valais et dans l’Oberland bernois. Cependant, la prudence sera de mise sur les domaines skiables, car les vents tempétueux et la neige fraîche feront à nouveau augmenter les risques d’avalanche.