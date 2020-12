Suisse : Une tempête de foehn attendue dans les Alpes

Le bref intermède ensoleillé de ce samedi devrait prendre fin brusquement dimanche. Un temps hivernal est annoncé pour la semaine prochaine.

Danger fort dans les vallées alpines

Entre dimanche soir et lundi matin, de violentes rafales pouvant atteindre jusqu’à 150km/h sont attendues dans les vallées du nord des Alpes. Un avis de danger de vent de degré 4/5 a été émis pour une partie de la Suisse centrale et de la Suisse orientale. Le Valais, les Alpes vaudoises, le Chablais et les Préalpes, où des rafales risquent d’atteindre les 110km/h en plaine, ont été placés au niveau 3/5. Le vent ne devrait pas dépasser les 90km dans le reste de la Suisse romande.