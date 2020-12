météo : Une tempête de foehn et jusqu’à un mètre de neige fraîche

Si la journée de jeudi s’annonce relativement calme sur le plan de la météo, vendredi des rafales jusqu’à 100 km/h sont attendues et la neige pourrait tomber jusqu'en plaine.

Une dépression qui s’est formée en Méditerranée dirige une importante masse d’air humide et frais vers la Suisse en fin de semaine. Si une embellie est attendue jeudi, une dégradation assez active est ensuite attendue vendredi, annonce Meteonews. La limite des chutes de neige devrait être comprise entre 500 et 1000 m d'altitude et l’or blanc pourrait même tomber en abondance jusqu'en plaine sur le sud du pays.