Contre la pénurie de personnel: Une tenancière offre deux mois de vacances payées à ses employés

Partager les honneurs

La publication de l’article de «Blick» mardi matin a eu beaucoup de résonance et l’histoire a été mentionnée par de nombreux médias dans le pays. La patronne a réagi de façon modeste, par un nouveau post sur Facebook. «Nous sommes ravis et un peu surpris de l’écho très favorable que nous avons reçu. Mais il existe en Suisse de nombreux établissements de restauration qui valorisent aussi leurs collaborateurs et s’engagent pour une culture d’entreprise humaine et durable. Tous ceux-là méritent aussi d’être salués», écrit le Gasthof Löwen. À Zermatt (VS), en juillet, un patron avait aussi promis dix semaines de vacances à ses employés pour attirer des candidats.