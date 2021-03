Canal de Suez : Une tentative de renflouer le porte-conteneurs a échoué

La compagnie qui assure la gestion technique du navire qui bloque le canal de Suez n’a pas réussi à remettre à flot ce dernier vendredi. Deux remorqueurs supplémentaires sont en route.

Remorqueurs en route

L’incident survenu mardi et provoqué par des vents violents combinés à une tempête de sable, selon différentes sources, a entraîné des embouteillages massifs.

D’après la revue spécialisée Lloyd’s list, plus de 200 navires sont bloqués aux deux extrémités et dans la zone d’attente située au milieu du canal, entraînant d’importants retards dans les livraisons de pétrole et d’autres produits, avec une brève répercussion sur les cours de l’or noir, mercredi.