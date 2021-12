Condamnation d’Aung San Suu Kyi : «Une tentative effroyable de supprimer la démocratie»

La prix Nobel de la paix, inculpée pour une multitude d’infractions, risque de finir ses jours en détention. La communauté internationale condamne fermement cette prise de décision.

L’ancienne cheffe du gouvernement civil birman Aung San Suu Kyi a été condamnée lundi à quatre ans de prison pour incitation aux troubles publics et violation des règles sanitaires liées au Covid, peine ramenée, quelques heures plus tard, à deux ans. Cette première sanction prononcée contre l’ex-icône de la démocratie, poursuivie par la junte, a suscité de vives inquiétudes de la communauté internationale.

La prix Nobel de la paix, 76 ans, est assignée à résidence depuis le coup d’État du 1er février, qui a mis un terme brutal à la transition démocratique en cours en Birmanie depuis 2010. Jugée depuis juin, elle est inculpée pour une multitude d’infractions: sédition, corruption, fraude électorale... Et risque de finir ses jours en détention.

De nombreux observateurs dénoncent un procès politique dans le but de neutraliser la gagnante des élections de 2015 et de 2020.

«Supprimer la démocratie»

Le gouvernement britannique a également très rapidement réagi, qualifiant cette condamnation de «tentative effroyable (...) d’étouffer l’opposition et de supprimer la liberté et la démocratie». Le Royaume-Uni appelle le régime «à libérer les prisonniers politiques, à engager le dialogue et à permettre un retour à la démocratie», a déclaré la ministre des Affaires étrangères Liz Truss.