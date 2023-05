Genève: Une tentative élaborée d’arnaque à l’héritage déjouée

Une famille genevoise a récemment déjoué une tentative d’escroquerie à l’héritage. Cette dernière possédait la particularité d’être particulièrement élaborée, rapporte la « Tribune de Genève ». Les proies potentielles ont reçu fin mars divers mails, mais aussi plusieurs courriers à entêtes officiels des autorités espagnoles, des extraits de passeport d’avocat, etc., tous munis de signatures, de tampons et de numéros de dossiers.

Elles se sont méfiées en découvrant que la banque avec laquelle elles étaient censées prendre contact pour récupérer les 6,5 millions d’euros promis n’existait plus. Le cas a été dénoncé à la police genevoise. Celle-ci indique avoir eu connaissance de 16 tentatives d’arnaques de ce type depuis 2022, six par courrier postal et dix par mail. Trois personnes ont subi des préjudices.