Incroyable terrasse sur l'eau à Lutry

Derrière ce projet un peu fou, monté avec un budget d’un demi-million de francs, on retrouve les quadras Yannick Lavanchy et Sylvain Le Baron . Les deux associés, dans l’événementiel depuis des années, ont uni leurs compétences pour créer «la plus grande terrasse flottante du monde, deux fois plus grande que celle qui avait été créée à Cannes (F) et qui faisait 500 m2». L’Isle of Paradise, accessible gratuitement et sans certificat Covid, dispose d’une partie bar et restauration et d’un espace baignade et bronzette. Des DJ, majoritairement house-clubbing, l’animent tous les jours.