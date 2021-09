Lausanne - Une Tesla a pris le bain dans une fontaine d’Ouchy

Mais comment ce véhicule électrique s’est-il retrouvé dans une telle situation? «D’après ce qui se disait sur place, le conducteur s’est retrouvé coincé à cause des 20km de Lausanne. Il a alors voulu faire demi-tour et c’est là qu’il s’est foutu dans l’eau», poursuit notre témoin. La police confirme l’incident, mais ne se mouille pas sur les causes. «La date, l’heure et la marque du véhicule sont exacts. Et le véhicule est assurément seul en cause, mais les raisons de cet accident demeurent indéterminées. Une enquête a été ouverte pour les élucider», explique la répondante pour la presse de la police lausannoise.