États-Unis : Une Tesla «Plaid» prend feu avec le conducteur au volant

Le conducteur de la nouvelle version de luxe de la berline Tesla Model S, baptisée «Plaid», a pu sortir indemne de son véhicule, en Pennsylvanie.

Une toute nouvelle Tesla Model S «Plaid» a pris feu en Pennsylvanie aux États-Unis, avec son conducteur au volant, lequel a eu du mal à sortir du véhicule, selon les autorités et les avocats de l’automobiliste.

L’accident s’est passé mardi soir à Haverford, non loin de Philadelphie, ont détaillé dans un communiqué vendredi les pompiers de Lower Merion. «En raison de l’ampleur du feu et du type de véhicule impliqué», plusieurs compagnies ont été dépêchées sur place, ont précisé les pompiers qui ont dû arroser la voiture pendant plus de deux heures pour éteindre l’incendie.