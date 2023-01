Afrique du Sud : Une tigresse échappée d’un élevage rôde près de Johannesburg

Le félin est parvenu à sortir de son enclos samedi après qu’un inconnu a coupé la clôture. Il a déjà attaqué un homme, et tué un chien et une biche, a annoncé la police sud-africaine.

Une espèce non endémique

Le tigre, espèce menacée, n’est pas endémique en Afrique du Sud, mais l’élevage est devenu de plus en plus courant ces dernières années. Le pays n’a toutefois pas de recensement officiel de sa population de tigres. Selon l’ONG de défense des animaux Four Paws, près de 10% de la population mondiale (359 spécimens) ont été exportés d’Afrique du Sud entre 2011 et 2020, la plupart vendus à des zoos. La Société sud-africaine de protection des animaux a jugé «extrêmement dangereux et irresponsable de garder ces animaux dans une zone résidentielle».