New York : Une toile de Botticelli adjugée à 82 millions de francs

Le tableau du maître italien, «Jeune homme tenant un médaillon», a été vendu aux enchères jeudi par la maison Sotheby’s pour 92,2 millions de dollars.

Éphèbe inconnu

Bien que vieux de plus de 500 ans, le tableau de Botticelli est dans un état de conservation exceptionnel. Non daté, il aurait été réalisé entre la fin des années 1470 et le début des années 1480 par le peintre de la Renaissance à qui l’on doit aussi «La Naissance de Vénus» et «Le Printemps», deux de ses œuvres les plus célèbres.