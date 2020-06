Lausanne

Une toiture s’embrase à La Sallaz

Dans la nuit de lundi à mardi, le toit d’un bâtiment inhabité a pris feu

Lundi soir, vers 23h30, une alarme incendie a été déclenchée. Le toit d’un bâtiment de la route d’Oron, à La Sallaz, était en feu. Il était toutefois inhabité en raison de travaux de rénovation et d’agrandissement. «En a peine 15 minutes, les pompiers ont maîtrisé le sinistre», commente un témoin. «L’intervention s’est néanmoins prolongée jusque vers 2h30, car les pompiers ont démonté une partie de l’installation, afin de vérifier l’isolation et ainsi s’assurer que le feu n’allait pas repartir», explique la police lausannoise. Les causes de l’incendie ne sont, pour l’heure, pas connues. Durant l’intervention, une déviation a été mise en place. Il n’y a pas eu de blessés.