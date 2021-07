Coronavirus : Une tombola à 24’000 francs pour inciter à la vaccination

Roger Schawinski, pionnier suisse des radios et télévisions privées, veut encourager les personnes hésitantes à se faire vacciner. Pour cela, il organise une loterie dont certains prix vont jusqu’à 10’000 francs suisses.

Une récompense de 10’000 francs suisses

La loterie a lieu en ligne. Sur le site internet impfjackpot.ch, les personnes souhaitant se faire vacciner et résidant en Suisse peuvent désormais enregistrer leur nom, leur adresse électronique, un numéro de téléphone portable et le code postal de leur commune de résidence. Il est également nécessaire d’indiquer les dates prévues pour sa première et sa deuxième dose. Les jeunes de moins de 18 ans peuvent également y participer mais doivent obtenir le consentement de leurs parents.

Les 6 et 20 septembre, 10 personnes seront présélectionnées parmi les inscrits et leur statut vaccinal sera vérifié. Les 9 et 23 septembre, Schawinski tirera alors au sort les gagnants en direct sur la station Radio 1. Deux prix s’élèveront à 10’000 francs suisses et quatre autres à 1000 francs suisses. Un certificat sera demandé avant de recevoir l’argent.