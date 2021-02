Argentine : Une «tornade de moustiques» fait rage: «Je n’ai jamais rien vu de tel»

La région de Buenos Aires subit actuellement une invasion massive de moustiques. Des images impressionnantes ont été tournées entre Madariaga et Pinamar.

Les automobilistes qui circulaient mercredi entre Madariaga et Pinamar (est) ont assisté à un spectacle aussi saisissant qu’inquiétant. Comme le montrent des images publiées sur Twitter, une véritable «tornade de moustiques» s’est dressée à l’horizon. «Cela devient de plus en plus gros, je n’ai jamais vu quelque chose comme de ma vie», commente une voix féminine dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux.