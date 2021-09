Mer Méditerranée : Une tornade fait deux morts sur l’île italienne de Pantelleria

La petite île italienne de Pantelleria, entre la Sicile et la Tunisie, a été balayée, vendredi, par une tornade. Bilan: deux morts et quatre blessés.

Une tornade a frappé, vendredi, l’île sicilienne de Pantelleria, faisant deux morts et quatre blessés, a indiqué la Protection civile italienne. La tornade a «touché et renversé six voitures», a précisé l’agence sur sa page Facebook, publiant des photos montrant un véhicule projeté contre une maison et un autre ayant atterri, cabossé, dans un champ.